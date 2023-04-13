شكرا لقرائتكم خبر كاكو ملك التمريرات الحاسمة في دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق محترف نادي التعاون، الباراغوياني أليخاندرو روميرو، خلال الموسم الحالي في دوري روشن، رقما تاريخيا، بعد أن استعرض حساب الدوري السعودي الرسمي عبر موقع «تويتر» كل التمريرات الحاسمة التي قدمها اللاعب.

وأصبح اللاعب الملقب بـ»كاكو» أكثر من صنع أهدافا خلال موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ قدم حتى الآن 13 «أسيست»، بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة، مبتعدا بفارق 4 تمريرات حاسمة عن محترف الاتحاد، البرازيلي كورنادو، الذي صنع 9 أهداف خلال الموسم الحالي.

ووصل اللاعب صاحب الـ28 عاما إلى رقمه التاريخي خلال مباراة التعاون الماضية مع ضيفه الاتفاق، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، إذ صنع كاكو هدف تعادل فريقه لزميله عبد الله رديف.

وتجاوز كاكو الرقم القياسي المسجل للبرازيلي، كماتشو، والهولندي يوسف الجبلي، إذ صنع كل منهما 12 هدفا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، علما بأن كماتشو استطاع تحقيق رقمه مرتين في موسمي 2011-12 و2012-13، مع الأهلي والشباب على التوالي، بينما وصل الجبلي إلى رقمه في موسم 2019-20، عندما كان يدافع عن قميص الفيصلي.

وكان كاكو قد انضم إلى التعاون في فبراير 2021 قادما من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، وينتهي عقد اللاعب مع «سكر القصيم» في يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 4.5 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

كاكو مع التعاون خلال الموسم

