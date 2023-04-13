شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة الرياضات الالكترونية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، أمس بطولة موسم رمضان للرياضات الالكترونية FIFA23، والتي ستقام إلى 23 رمضان بمركز الألعاب الالكترونية (فوف قيمنق)، بصفتها إحدى الفعاليات الرياضية التي ينظمها موسم رمضان 1444.

وسيتنافس المشاركون على جوائز البطولة البالغة قيمتها المالية الإجمالية 30 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال يوميا، وسط أجواء مليئة بالإثارة والمتعة والحماس على مدار 3 أيام في لعبة فيفا 23، وهي لعبة فيديو إلكترونية محاكية لكرة القدم، يتوج فيها الفريق الفائز بجائزة البطولة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية في موسم رمضان 1444، والذي يحيي عبر أنشطته وفعالياته المتنوعة ثقافة المملكة الأصيلة المقترنة بهذا الشهر، ويبرز عادات المجتمع السعودي، ويعرف بالثقافات المحلية المتنوعة، ويعزز العادات الرمضانية بجميع جوانبها الثقافية والاجتماعية والرياضية.