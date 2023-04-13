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انطلاق بطولة الرياضات الالكترونية بالرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة والاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، أمس بطولة موسم رمضان للرياضات الالكترونية FIFA23، والتي ستقام إلى 23 رمضان بمركز الألعاب الالكترونية (فوف قيمنق)، بصفتها إحدى الفعاليات التي ينظمها موسم رمضان 1444.

وسيتنافس المشاركون على جوائز البطولة البالغة قيمتها المالية الإجمالية 30 ألف ريال، بواقع 10 آلاف ريال يوميا، وسط أجواء مليئة بالإثارة والمتعة والحماس على مدار 3 أيام في لعبة فيفا 23، وهي لعبة فيديو إلكترونية محاكية لكرة القدم، يتوج فيها الفريق الفائز بجائزة البطولة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية في موسم رمضان 1444، والذي يحيي عبر أنشطته وفعالياته المتنوعة ثقافة المملكة الأصيلة المقترنة بهذا الشهر، ويبرز عادات المجتمع السعودي، ويعرف بالثقافات المحلية المتنوعة، ويعزز العادات الرمضانية بجميع جوانبها الثقافية والاجتماعية والرياضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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