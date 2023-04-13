تشرين السوري يتجاوز الدور الأول لبطولة الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق تشرين السوري إلى المرحلة التالية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزه على المريخ السوداني بهدف دون رد في مباراة العودة الثلاثاء.

وسجل هدف تشرين في المباراة اللاعب عبدالرزاق المحمد ليقود فريقه للتأهل بعد الخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2، ليلاقي في المرحلة المقبلة من البطولة الفريق الفائز من مباراة الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

كما تأهل الصفاقسي التونسي، بعد تجاوزه قطر القطري بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة، بعد التعادل السلبي ذهابا في مدينة صفاقس.

سجل هدف الصفاقسي اللاعب محمد كانتي، بينما أدرك فريق قطر التعادل بواسطة اللاعب خافيير باستوري، ليلتقي الصفاقسي مع الهلال السوداني في المرحلة التالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وفي ختام مباريات الأمس، تأهل أهلي طرابلس الليبي بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع طلائع الجيش المصري في لقاء الإياب، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 2-1 في القاهرة.