شكرا لقرائتكم خبر قلعة الكؤوس تتصدر دوري يلو وتقترب من الصعود للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 248 مباراة من أصل 306 مباريات، كانت هي محصلة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، حيث اختتمت بها منافسات 28 جولة من المسابقة مع فترة التوقف الثالثة وسط تقلبات دراماتيكية وأحداث كروية حملت معها التفاصيل المشوقة، تخللها كذلك بعض من المواجهات المؤجلة التي جاءت نتائجها على غير العادة مع احتدام الصراع على بطاقات الصعود الأربع إلى دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل، إضافة إلى الهروب من مقاعد الهبوط الثلاثة إلى دوري الدرجة الثانية، في ظل اقتراب المسابقة من خط النهاية.

صدارة أهلاوية

استمر الأهلي في صدارة الترتيب للجولة الثانية على التوالي بعدما انتزع فوزا بشق الأنفس من ضيفه العين بهدف وحيد، ليعزز صدارته برصيد 58 نقطة من أربع مواجهات أخيرة حقق فيها 9 نقاط، فيما بقي العين عند نقاطه الحالية 33 نقطة مستقرا في المرتبة الثانية عشرة بعدما أضاف لرصيد 6 نقاط في آخر أربع لقاءات.

رباعية الأخدود.. وصافة وريمونتادا

استطاع نادي الأخدود تحقيق نتيجة إيجابية بعدما قلب الطاولة على ضيفه العروبة بتغلبه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الأخدود إلى 56 نقطة وضعته وصيفا ومسجلا معها انتصاره الخامس على التوالي، في المقابل تراجع العروبة إلى المرتبة الحادية عشرة برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن نظيره الجبلين.

عنابي سدير والظهور الإيجابي

تذوق الفيصلي طعم الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة التاسعة عشرة بعدما كسب مضيفه العربي بثنائية، ليتبادل الجانبان المقاعد، حيث ارتفع رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة متقدما للمركز الخامس، بينما ظل العربي عند رصيده 42 نقطة متراجعا للمركز السادس من المواجهات الثلاث الأخيرة التي خسرها جميعا.

سيناريو الدور الأول يتكرر

تقاسم فريقا هجر والقيصومة نقاط اللقاء بعدما خطف القيصومة تعادلا ثمينا بنتيجة (2 ــ 2) لتتكرر معها نتيجة مواجهة الدور الأول، ويبقى هجر في موقعه ثامنا برصيد 36 نقطة من المواجهات الأربع الأخيرة التي خرج منها بـ(7) نقاط، في المقابل استقر القيصومة في مرتبته الثالثة عشرة برصيد 32 نقطة ومن خمس نقاط حققها في أخر أربع مواجهات.

صراع ونزيف القاع

انتهت محصلة لقاء القادسية والساحل بالتعادل الإيجابي (1 ــ 1) ليستمر الفريقان في مسلسل نزيف النقاط، حيث ارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة مستقرا في المركز الخامس عشر من نقطتين حصدهما في أخر أربع مواجهات، فيما ارتفع رصيد الساحل إلى 23 نقطة مستقرا كذلك في المركز السابع عشر من المواجهات الأربع الأخيرة التي خرج منها بـ(3) نقاط.

إحصائيات وأرقام متنوعة من المسابقة:

