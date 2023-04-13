الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة - الوحدة 22:00
الدوري الأوروبي
فينورد روتردام - روما 20:45
مانشستر يونايتد - إشبيلية 23:00
يوفنتوس -سبورتينغ لشبونة 23:00
حرس الحدود - الزمالك 23:15
الإسماعيلي - إنبي 23:15
المقاولون - المصري 23:15
الدوري القطري
الوكرة - الشمال 22:45
العربي - الأهلي 22:45
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