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الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الفجيرة - الوحدة 22:00

الدوري الأوروبي

فينورد روتردام - روما 20:45

مانشستر يونايتد - إشبيلية 23:00

يوفنتوس -سبورتينغ لشبونة 23:00

حرس الحدود - الزمالك 23:15

الإسماعيلي - إنبي 23:15

المقاولون - المصري 23:15

الدوري القطري

الوكرة - الشمال 22:45

العربي - الأهلي 22:45

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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