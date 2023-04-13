الامارات | «شطرنج الإمارات».. 25 بطولة خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد بطولات الشطرنج، التي أقيمت خلال شهر رمضان، حاجز الـ25 بطولة، نظمتها الأندية تحت مظلة اتحاد الشطرنج، في مختلف إمارات الدولة. وأكد سعود الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، أن إقامة عدد كبير من البطولات في مختلف أندية الدولة على مدار شهر رمضان، أسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من المكاسب للعبة.

ولم تقتصر المشاركة في هذه البطولات على اللاعبين المصنفين والحاصلين على ألقاب دولية، بل امتدت أيضاً لمشاركة الجمهور الذي أتيحت له الفرصة للمشاركة، بعدما أطلقت العديد من الأندية مبادرات مجتمعية لفتح المجال أمام كل فئات المجتمع في الأمسيات الشطرنجية الرمضانية.

وقال الكتبي: «استطاع هذا العدد من البطولات على مدار شهر رمضان المبارك تحقيق العديد من المكاسب للعبة، في مقدمتها الانتشار الواسع وزيادة قاعدة الممارسين للعبة، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من المواهب الصاعدة».

وكانت أبرز البطولات التي أقيمت خلال هذا الشهر بطولات نادي دبي للشطرنج، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بجانب بطولات الذيد والمدام ومليحة، والبطائح ونادي الثقة ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وجامعة عجمان.

كما أقيمت بطولات عدة في أبوظبي والعين، منها بطولة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبطولة شرطة أبوظبي، وبطولة الألعاب الحكومية، وبطولة المدرسة الإيطالية، ومهرجان ريبورتاج للفئات.