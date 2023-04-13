الامارات | أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسيات في النسخة الـ 10 لـ «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تابعت فعالياتها باهتمام كبير لتستحوذ على المشهد الإعلامي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من 23 مارس حتى 10 الجاري تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتابع الملايين من عشاق الرياضة منافسات الدورة الأكبر من نوعها عبر قنوات دبي الرياضي التي بثت المنافسات لأكثر من 140 ساعة على الهواء مباشرة في قناتي دبي الرياضية الثانية والثالثة، بالإضافة إلى القنوات الرياضية العربية والدولية التي نشرت أخبار الدورة على مدار 19 يوماً من المنافسات الرائعة التي حضرها في المدرجات أكثر من 40 ألف متفرج على مدار أيام الدورة كاملة.

وشهدت الدورة زيادة كبيرة في أعداد الجنسيات للرياضيين المشاركين حيث بلغ عدد المشاركين في النسخة 10 أكثر من 5000 مشارك من 103 جنسيات مختلفة من جميع قارات العالم من المقيمين في الدولة ومن القادمين إليها للمشاركة في المنافسات تحديداً، تنافسوا في ثماني ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، ومنحت اللجنة المنظمة للدورة جوائز ضخمة للرياضيين والجمهور بلغت أكثر من أربعة ملايين درهم.

وتقدم مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي بالشكر إلى الرعاة والشركاء على دعمهم للنسخة الـ10، وتم منحهم درع الدورة تقديراً لدورهم في دعم وإنجاح الحدث.

كما شكر مجلس دبي الرياضي فريق ند الشبا للفعاليات التطوعي الذي شارك بأكثر من 40 متطوع برئاسة حيدر العنزي، وعملوا لأكثر من 1800 ساعة بواقع 95 ساعة لكل متطوع. واستقطبت الدورة 26 راعياً من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة.

استقطبت الدورة 26 راعياً من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة.

جانب من منافسات الطائرة التي شهدت مشاركة نجوم عالميين. À من المصدر