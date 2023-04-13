الامارات | جمهور الوصل يستعد للعين بشعار «المدرج للرجال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد جمهور الوصل لأهم مباراة في الموسم عندما يلتقي «الإمبراطور» مع مستضيفه العين، غداً، في إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك من خلال استعدادات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بتحفيز عشاق «الأصفر» على تقديم لوحة فنية في المباراة المصيرية، التي يسعى من خلالها «الفهود» للتأهل إلى النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في زعبيل بالتعادل من دون أهداف.

ونشرت حسابات وصلاوية على «تويتر» و«إنستغرام» رسائل تحفيزية للجمهور، تؤكد خلالها أن إياب نصف نهائي الكأس هو أهم مباراة في الموسم، خصوصاً أن الفريق ابتعد عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بينما خرج من منافسات كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وتعد مسابقة كأس رئيس الدولة الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى الوصل لإحراز لقب له في الموسم الحالي، لإنهاء فترة الغياب عن البطولات المحلية منذ الفوز بالثنائية التاريخية الدوري والكأس في موسم 2006-2007.

وحددت حسابات وصلاوية مؤثرة على «تويتر» أهم شروط دعم «الإمبراطور» أمام العين وهي شراء جميع التذاكر المخصصة للجمهور الوصلاوي في استاد هزاع بن زايد، بينما سيرتدي جميع المشجعين القمصان الصفراء إلى جانب تشجيع الفريق واللاعبين طوال اللقاء من دون توقف.

وأعلنت مجموعة «ألتراس» عن بدء إعدادها لـ«تيفو» استثنائي سيتم رفعه في اللقاء أثناء استقبال اللاعبين قبل بداية المباراة، وطلبت من الجمهور الحضور مبكراً إلى الملعب للتدريب على رفع «التيفو» حتى يظهر بالصورة اللائقة، كما تميز الجمهور الوصلاوي على مدار الموسم بتقديم لوحات فنية رائعة، أبرزها تهنئة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، بعيد ميلاده، إلى جانب العديد من الرسائل الإيجابية التي جعلت جمهور «الإمبراطور» الأبرز في الموسم الحالي.

من جهتها، نشرت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، تغريدة موجهة إلى عشاق «الأصفر» ذكرت فيها أنه: «أثبتت المواجهات والتجارب الصعبة أن أقوى سلاح في دوري المحترفين هو جمهو الوصل، من لا يتمنى أن يكون لديه كهذا المدرج الذهبي الغاضب، محظوظ الوصل فيكم».

كما نشرت شركة الكرة وسماً «هاش

تاق» باسم «المدرج للرجال»، وطالبت الجمهور بالحضور بكثافة إلى مدرجات استاد هزاع بن زايد، ونشرت «هاشتاق» آخر باسم «هيا للنهائي».

في المقابل، وجه عضو مجلس إدارة الوصل، أحمد الطنيجي، رسالة إلى الجمهور وتقدم بالاعتذار على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام عجمان بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال على حسابه في «تويتر»: «الى جمهور الوصل نعتذر لكم، ولكم كل الحق في العتاب والزعل ونحن قبلكم مش راضين على النتيجة والمستوى، نطوي الصفحة والآن تفكيرنا في مباراة الكأس حضوركم ورسائلكم الإيجابية لها دور كبير في هذا التوقيت، في انتظاركم يجب أن نترك بصمة، ثقتنا بكم وباللاعبين».