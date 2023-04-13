الامارات | 3 مشاهد في ليلة اكتساح مان سيتي لبايرن ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع فريق مانشستر سيتي شوطاً كبيراً في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن مزق شباك بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة أول من أمس، ضمن ذهاب دور الثمانية، الذي أقيم على استاد الاتحاد، معقل مان سيتي.

وجاءت الثلاثية عن طريق مدافع سيتي رودري في الدقيقة 27، وكذلك هدف بيرناردو سيلفا (70)، وختم الثلاثية النرويجي إيرلينغ هالاند (76).

وسجلت المباراة تفوقاً تكتيكياً لمدرب مان سيتي، الإسباني غوارديولا، كما أنها جعلته يقترب كثيراً من تحقيق حلم طال انتظاره مع سيتي، وهو تحقيق لقب الأبطال، حيث يعتبر التفوق على البايرن، في حال اكتمل ذلك في الإياب، خطوة مهمة تزيح عن طريقه أحد أقوى المرشحين للقب هذا الموسم. وحفلت الليلة التاريخية المميزة لسيتي بثلاثة مشاهد ميزت تفوقه على عملاق الكرة الألمانية.

خطة غوارديولا

دخل مدرب مان سيتي مباراة البايرن متحفظاً، على غير عادته، تحسباً لقوة هجوم البايرن. ونجح غوارديولا في الحد من خطورة لاعبين بارزين في البايرن، موسايلا والجناح السريع كومان، كما أن مهاجمي سيتي ساعدوا الفريق بأدوار دفاعية.

ونجحت خطة غوارديولا في استغلال الفراغات والأخطاء في دفاع البايرن، بينها الخطأ الفادح للمدافع أوباميكانو، الذي استغله غريليتش ومررها إلى هالاند، ليمرر الأخير كرة جميلة إلى بيرناردو سيلفا الذي سجل منها الثاني.

رقم قياسي لهالاند

عاد هالاند إلى تشكيلة مان سيتي في توقيت مثالي قبل موقعة بايرن ميونيخ المهمة، وقدم مباراة كبيرة، وأسهم بأدوار دفاعية على مستوى خط الوسط. ومن خلال هدفه في الدقيقة 76، سجل رقماً قياسياً جديداً، إذ رفع رصيده إلى 45 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، متقدماً على نجوم كبار، منهم المصري محمد صلاح، والهولندي فان نيسترلوي. ويتصدر هالاند أيضاً هدافي دوري الأبطال الموسم الجاري بـ11 هدفاً.

فشل توخل

وجد المدرب الألماني توماس توخل نفسه في مباراة بالغة الأهمية للبايرن، بعد نحو 10 أيام فقط من توليه المهمة، خلفاً للمدرب ناغلسمان. ورغم أن الوقت لم يسمح للمدرب بإظهار بصمته في المباراة، لكنه تلقى الكثير من الانتقادات، كونه لم يستغل معرفته السابقة بخطط غوارديولا. وظهر البايرن مع توخل من دون لعب جماعي، وافتقد للتواصل بين خطوطه، بجانب إبقاء مهاجم مهم مثل السنغالي مانيه حتى آخر ربع ساعة من المباراة.

غوارديولا: هدف رودري الجميل أراحنا

قال مدرب فريق مان سيتي، الإسباني غوارديولا، إن المباراة أمام البايرن كانت صعبة للغاية، وتابع في تصريح صحافي: «كانت مباراة صعبة، وأعجبتني الجودة الكروية للاعبي بايرن، وأبدوا الشجاعة والقوة على أرضية الميدان، وكانوا خلال بعض الفترات أحسن منا، لكن حالفنا الحظ، وذاك الهدف الجميل لرودري أراحنا كثيراً».

وأضاف: «عانينا بعد مرور بعض الدقائق في الشوط الثاني، وارتحنا بعد الهدف الثاني. النتيجة جميلة ومقبولة، والأداء كان مقنعاً، ولابد أن نتحلى بالحذر، لأن هناك مباراة إياب».

مانشستر - أ.ف.ب

جاءت ثلاثية سيتي عن طريق رودري في الدقيقة 27، وبيرناردو سيلفا (70)، وهالاند (76).

هالاند عزز صدارته لدوري الأبطال بالهدف الـ11، وحقق رقماً قياسياً إنجليزياً بـ45 هدفاً في كل المسابقات.