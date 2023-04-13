بيرسي تاو يغيب عن مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - غاب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن تاو غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد، وفضل الجهاز الطبي والفني منح اللاعب راحة من التدريبات.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

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