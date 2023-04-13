ميدو: الزمالك مستفيد من تأخر كهربا في دفع الغرامة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك استفاد من تأخر محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب فريق الأهلي، في دفع الغرامة الموقعة عليه.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك كسب كتير من موقف كهربا الحالي وتأخره في دفع الغرامة الموقعة عليه".

وتابع: "غرامة كهربا في البداية كانت قيمتها 33 مليون جنيه، وبعدها محامي الزمالك بدل غرامة اللاعب من جنيه لدولار"، وأتم: "تأخر دفع غرامة كهربا رفع قيمتها من 33 مليون جنيه لأكتر من 100 مليون جنيه".

مرتضى منصور يكشف موعد بدء مهمة أوسوريو مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وصول المدير الفني الكولومبي كارلوس أوسوريو لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بعد رحيل

البرتغالي فيريرا.

وكتب رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: " يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأضاف: " وصل الليلة منذ قليل الي أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أورسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الاسبق لمنتخب بارجواي".

ومن المقرر ان يتسلم المدير الفني من بعد غد الجمعة مسئولية الفريق الأول لنادي الزمالك نتمني له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله.