مران الأهلي.. عبد المنعم يكتفي بجلسة في "الجيم"

ياسر رشاد - القاهرة - إكتفى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل منفرد في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن محمد عبد المنعم خضع لفحص طبي أثبت إصابته في العضلة الأمامية.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ تدريبات التأهيل اليوم، وذلك في إطار البرنامج الطبي المحدد له

للتخلص من الإصابة.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر، ليتوج الأهلي باللقب للمرة 38 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

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