شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم فى العضلة الأمامية.. وعبد القادر يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد عبد القادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية. وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب.
واكتفي محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل منفرد في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ومن جانبه قال رئيس الجهاز الطبي إن محمد عبد المنعم خضع لفحص طبي أثبت إصابته في العضلة الأمامية. وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ تدريبات التأهيل، وذلك في إطار البرنامج الطبي المحدد له للتخلص من الإصابة.
وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر، ليتوج الأهلي باللقب للمرة 38 في تاريخه.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.