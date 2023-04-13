سمير فكرى يحصد جائزة رجل مباراة الداخلية وسيراميكا

القاهرة - سامية سيد - حصد سمير فكري جائزة رجل مباراة الداخلية أمام نظيره سيراميكا في المباراة التي جمع الفريقين، أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، وخط الدفاع: محمد شكري- رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، وخط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر، وخط الهجوم: جابريل شيكودي". وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: حارس المرمى: عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد، وفي الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت، وفي الهجوم: مصطفى فوزي.

يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 28 نقطة.