شكرا لقرائتكم خبر عن القلاوى حكما للإسماعيلى وإنبى.. وجمال للمقاولون والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقما حكام مباراتي الخميس في الدوري المصري، حيث يدير حمادة القلاوي مباراة الإسماعيلي، وأحمد جمال مباراة المقاولون والمصري.

وجاء طاقما المباراتين كالتالي: