شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة فاركو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، استعدادته لمباراة فاركو في الدوري المقرر لها التاسعة والربع من مساء غداً بإستاد القاهرة في بطولة الدوري الممتاز .

ويدخل الفريق الاحمر معسكر مغلق عقب مران اليوم الذي يشرح خلاله مارسيل كولر بعض التعليمات الفنية التي يرغب من خلالها لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية التى كان أخرها الفوز على غزل المحلة بالدوري ثم الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة مساء الأأثنين الماضي في نهائي بطولة السوبر المصري.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي الاستعداد لمباراة فاركو في الدوري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية وآخرها الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر، ومن قبله الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، وقال: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم طوال المباراة وكرة القدم تختلف في وجود الجماهير والمصريين مجانين كورة، وهم عايزين ييجوا وهو ما يجعلني سعيدا أن أدرب فريقا بحجم الأهلي ولديه قاعدة جماهيرية".

وقال كولر،: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

ونجح مارسيل كولر في حصد ثاني ألقابه خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه عقب الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية ، وسبق أن تُوج مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في بداية الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الأهلي نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.