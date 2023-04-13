أحمد الميرغني: أتمنى استمرار إمام عاشور في الإحتراف

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق على الأنباء التي تتردد بشأن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق و ميتييلاند الدنماركي الحالي إلى النادي الأهلـي ، والتي فجرها الإعلامي إسلام صادق مساء أمس.

إقرأ أيضاً.. إمام عاشور يوقع عقود انتقاله للأهلي

وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "TeN" :

أتمنى ألا ينتقل إمام عاشور إلى الأهلي ، نظراً لارتباطه بالزمالك و جماهيره منذ

عدة سنوات ، كما أنه سيخسر الجماهير البيضاء مثل العديد من النجوم السابقين ".

وأضاف : " أتمنى أن يستمر إمام عاشور في تجربته الإحترافية مع ميتييلاند الدنماركي و أن تستمر طويلاً ليحقق نجاحات عديدة في الإحتراف ".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا