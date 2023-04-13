الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد الميرغني: أتمنى استمرار إمام عاشور في الإحتراف

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق على الأنباء التي تتردد بشأن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق و ميتييلاند الدنماركي الحالي إلى النادي الأهلـي ، والتي فجرها الإعلامي إسلام صادق مساء أمس.

 

إقرأ أيضاً.. إمام عاشور يوقع عقود انتقاله للأهلي

 

وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "TeN" : 
أتمنى ألا ينتقل إمام عاشور إلى الأهلي ، نظراً لارتباطه بالزمالك و جماهيره منذ

عدة سنوات ، كما أنه سيخسر الجماهير البيضاء مثل العديد من النجوم السابقين ".

وأضاف : " أتمنى أن يستمر إمام عاشور في تجربته الإحترافية مع ميتييلاند الدنماركي و أن تستمر طويلاً ليحقق نجاحات عديدة في الإحتراف ".

 

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا