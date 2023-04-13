شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالزمالك اليوم الخميس لمواجهة حرس الحدود بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري. موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدورى المصري. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.