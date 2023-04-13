موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم الخميس لخوض مباراة جديدة ببطولة الدورى المصرى بمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة بعدما نجح المارد الأحمر فى التتويج بكأس مصر للمرة 38 فى تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلى وفاركو بالدورى

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدورى

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.