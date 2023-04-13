شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن الجولات المتبقية من الدورى المصرى بعد دور الثمانية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على إعلان باقي جولات الدورى المصري عقب مباراتي الإياب للأهلى وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية والمقرر لهما يومي 29 و30 أبريل الجاري.

ولم تحدد الرابطة مواعيد مباريات الدوري بعد الجولة 26 والتي تنتهى يوم 20 أبريل ثم بعض المباريات المؤجلة، ومباريات دور الثمانية بكأس الرابطة والتي تنتهى 30 أبريل الجاري وهو نفس موعد نهاية الدور ربع النهائي لبطولتى إفريقيا.

وتنتظر الرابطة انتهاء الأهلى وبيراميدز من منافسات ربع النهائي في بطولتي إفريقيا، حيث يتحدد موقف الجولات المتبقية بناء على موقف الفريقين من الاستمرار في البطولات الأفريقية أو وداع المنافسات القارية من دور الثمانية.

تجهز رابطة الأندية المصرية المحترفة، تصميما جديدا لدرع الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، على أن يتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.

وأكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة تعمل حاليًا على إعداد تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيكون في نهاية الموسم شكل درع الدوري جديدًا ومغايرًا للموجود حاليًا، ويتم الاتفاق عليه خلال الوقت الحالي.

وأضاف مسئولو الرابطة أن هناك شكلًا جديدًا لدرع الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري، سيكون مميزًا ويليق بكرة القدم المصرية، كما أوضح مسئولو الرابطة أنه سيكون هناك مكافأة مالية لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون هناك مكافأة للبطل، عكس السنوات الماضية.