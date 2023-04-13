شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى نوفمبر المقبل. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة الباراليمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن تنظيم واستضافة مصر لمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى، والمقرر إقامتها فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر من العام الجارى.

وتأتى استضافة البطولة ضمن عدة أحداث رياضية بارالمبية تستضيفها مصر مثل اليوم البارالمبي الوطني المقرر إقامته يوليو القادم بمشاركة 19 رياضة بارالمبية وكذلك اجتماع المصنفين الدوليين بمشاركة 140 فرد من مختلف أنحاء العالم وهو الحدث الهام الذى يقام اكتوبر من نفس العام .

يذكر أن اللجنة البارالمبية تنظم أيضا بطولة مصر الدولية الثانية للسباحة نهاية العام الجارى ، و التى فازت مصر بتنظيمها لمدة عامين قادمين .

وكذلك بطولة افريقيا لكرة القدم المبتورين فى الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر بمشاركة8 منتخبات من دول أفريقيا.