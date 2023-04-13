شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائى كأس السلة سيدات 16 أبريل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 16 إبريل القادم

وتكون المواجهات بين فرق الجزيرة مع سبورتنج، والأهلى مع هليوبوليس، على أن تقام المباريات بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما تقرر إقامة نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، بإقامة مباريات نصف النهائي المقرر إقامتها 17 أبريل الجارى بنفس الصالة أيضا.

وفى المقابل، تحدد موعد إقامة مباريات النهائى والتى تقام 19 أبريل الجارى، على أن تحدد الصالة لاحقا، وصعد لنصف النهائي كل من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك والجزيرة.

وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى من دورى السلة رجال في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على اللقب بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع