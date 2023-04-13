شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة بعض الأساسيين بسبب الإجهاد قبل موقعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
حيث يتطلع للدفع بهم في مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة لاسيما وأن الاهلي ينتظره مباراة قوية أمام الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية.
ويواصل فريق الكرة بالأهلي الاستعداد لمباراة فاركو في الدوري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية وآخرها الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر، ومن قبله الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري.
وقال كولر،: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".
ونجح مارسيل كولر في حصد ثاني ألقابه خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه عقب الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية ، وسبق أن تُوج مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في بداية الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الأهلي نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.