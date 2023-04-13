الارشيف / اخبار الرياضه

كولر يدرس إراحة بعض الأساسيين بسبب الإجهاد قبل موقعة الرجاء المغربى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة بعض الأساسيين بسبب الإجهاد قبل موقعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إراحة بعض العناصر الأساسية في مباراتي فاركو وسموحة بالدوري المقرر لهما يومي 14 و17 أبريل الجاري من أجل منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق ، ويرغب المدرب السويسري إراحة اللاعبين الذين ياعنون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات على أن يمنح الفرصة لأخرين لا يشاركون بإستمرار مع الفريق، يأتي في مقدمتهم ، محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

 

 حيث يتطلع للدفع بهم في مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة لاسيما وأن الاهلي ينتظره مباراة قوية أمام الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي الاستعداد لمباراة فاركو في الدوري المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة وهي المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز من أجل مواصلة الإنتصارات المحلية وآخرها الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر، ومن قبله الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، وقال: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم طوال المباراة وكرة القدم تختلف في وجود الجماهير والمصريين مجانين كورة، وهم عايزين ييجوا وهو ما يجعلني سعيدا أن أدرب فريقا بحجم الأهلي ولديه قاعدة جماهيرية".

 

وقال كولر،: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

 

ونجح مارسيل كولر في حصد ثاني ألقابه خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ38 في تاريخ ناديه عقب الفوز عل بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية ، وسبق أن تُوج مارسيل كولر بلقب السوبر المصري على الأهلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في بداية الموسم الحالي، كما نجح في قيادة الأهلي نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا