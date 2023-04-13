شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تعلن راعى السوبر المصرى بين الزمالك والأهلي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيرى، راعى الكرة المصرية، اليوم الخميس، اسم الراعى الجديد لبطولة كأس السوبر المصرى بين نادى الزمالك بطل الدورى، والنادى الأهلى بطل الكأس للموسم الرياضى 2021-2022.

وتقام مباراة السوبر بدولة الامارات بإمارة ابوظبى يوم 5 مايو المقبل، ويٌشارك المارد الأحمر فى هذه البطولة المحلية بوصفه بطل كأس مصر، بينما يخوض الزمالك هذه المباراة بعدما حصد لقب الدورى المصرى فى موسم 2021-2022.

ولم يتم تحديد ملعب المباراة النهائية لكأس السوبر المصرى حيث من المرتقب أن يٌعلن مجلس أبو ظبى الرياضى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة الكلاسيكية.

جدير بالذكر أن الأهلى تمكن من هزيمة الزمالك بهدفين نظيفين على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية، فى آخر نسخة من كأس السوبر المصري.