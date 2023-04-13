أحمد الميرغني: أتمنى استمرار إمام عاشور في الاحتراف

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق على الأنباء التي تتردد بشأن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتييلاند الدنماركي الحالي إلى النادي الأهلـي ، والتي فجرها الإعلامي إسلام صادق مساء أمس.

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وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "TeN":

أتمنى ألا ينتقل إمام عاشور إلى الأهلي، نظرًا لارتباطه بالزمالك

وجماهيره منذ عدة سنوات، كما أنه سيخسر الجماهير البيضاء مثل العديد من النجوم السابقين.

وأضاف: "أتمنى أن يستمر إمام عاشور في تجربته الاحترافية مع ميتييلاند الدنماركي وأن تستمر طويلًا ليحقق نجاحات عديدة في الاحتراف".

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