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أحمد الميرغني: أتمنى استمرار إمام عاشور في الاحتراف

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ياسر رشاد - القاهرة -  علق أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك السابق على الأنباء التي تتردد بشأن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتييلاند الدنماركي الحالي إلى النادي الأهلـي ، والتي فجرها الإعلامي إسلام صادق مساء أمس.

 

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وقال الميرغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق على قناة "TeN": 
أتمنى ألا ينتقل إمام عاشور إلى الأهلي، نظرًا لارتباطه بالزمالك

وجماهيره منذ عدة سنوات، كما أنه سيخسر الجماهير البيضاء مثل العديد من النجوم السابقين.

وأضاف: "أتمنى أن يستمر إمام عاشور في تجربته الاحترافية مع ميتييلاند الدنماركي وأن تستمر طويلًا ليحقق نجاحات عديدة في الاحتراف".

 

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