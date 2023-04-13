شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا "فولت الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"29" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس محمود كهربا نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ "29" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئى الاهلى، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبى، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبى، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفى أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا فى صفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى خلال الفترة ما بين أغسطس الماضى وحتى ديسمبرالماضى، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة فى 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 شهور وتوقيع غرامة مالية مليونى دولار

وتعاقد الأهلى مع كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخاض كهربا مع الفريق 75 مباراة، سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 11، ونال 9 بطاقات صفراء وتم طرده فى مباراة واحدة.

تُوِّج كهربا بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى بعد الفوز على الزمالك فى نهائى القرن الشهير، وكذلك فى الموسم التالى أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى المغرب.