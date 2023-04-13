شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم 13 / 4 / 2023 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة.

ترتيب الزمالك

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

​ترتيب حرس الحدود

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

آخر ظهور للزمالك والحرس فى الدورى

حقق الزمالك الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدورى، فيما خسر حرس الحدود من المصرى بنفس النتيجة.

الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.13 مليون يورو.

33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود بالدورى

33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 17 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 51 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.

"الرباعيات" شعار أول وآخر مباراة بين الزمالك وحرس الحدود

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالدورى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك برباعية دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم.

حكم المباراة

يدير المباراة الحكم أحمد الغندور ويعاونه كل من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني مساعدين ومحمود منصور حكما رابعا، وسيد شعبان حكما لتقنية الفار.

المدير الفنى للفريقين

يقود الزمالك فنيا فى المباراة مدحت عبد الهادى، بينما يتواجد أحمد أيوب على مقعد المدير الفنى لفريق حرس الحدود.