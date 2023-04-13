شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أحمد عبد القادر .. تعرف على موقف الأهلى من عرض سيسكا موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى، خلال الساعات الماضية، عرضا من نادى سيسكا موسكو الروسى للتعاقد مع أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يناقش مسئولو النادى الأهلى عرض سيسكا موسكو الروسى حتى الآن، فى ظل انشغال الفريق الأحمر بخوض مبارياته فى بطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا ومن قبلها مباراته فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن الأهلى لا يمانع الموافقة على احتراف أحمد عبد القادر فى الصيف المقبل حال تلقيه عرضا مناسبا وبقيمة مالية مغرية تدفع الإدارة لقبول العرض والسماح للاعب بخوض تجربة احتراف جديدة، بعدما سبق وخاض تجربة احترافية في التشيك قبل العودة للأهلي.

وأوضح المصدر أن مسئولى النادى الأهلى سيستطلعون رأى مارسيل كولر المدير الفنى بشأن موقفه من العرض الروسى للتعاقد مع عبد القادر، وبناء عليه يتحدد موقفه من الرحيل في الصيف أو الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر.

ولا يمانع أحمد عبد القادر في الخروج لخوض تجربة احتراف جديدة في الصيف المقبل، حال موافقة ناديه على عرض سيسكا موسكو.