شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة نصف نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم الخميس مواجهة قوية بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى إطار نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 بصالة أكتوبر الدولية.





موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى تمام الحادية عشر والنصف مساء لتوقيتات شهر رمضان.

فيما يلتقى فريق سبورتنج نظيره سموحة فى نفس الدور فى التاسعة مساء، بينما يقام لقاء النهائى ومباراة تحديد صاحب البرونزية غدا الجمعة بنفس الصالة.

ويطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفرق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات، فيما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره والأخذ بالثأر فى هذا اللقاء للوصول للمنافسة على اللقب.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34 / 3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40 / 20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.