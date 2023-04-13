زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الحرس بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، في التاسعة والربع مساءً على ستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

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ويسعى الزمالك في مواصلة الانتصارات بعد فوزه على البنك الأهلي في المباراة الماضية بهدف نظيف، سجله محمود الونش عبر رأسية متقنة في سكنت الشباك.

وكان مدرب الزمالك الجديد، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وصل القاهرة مساء أمس الاربعاء وسيتابع مباراة الزمالك والحرس من المدرجات وسيتولى بعدها تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 والخسارة في 6 مثلهم، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة الحرس:

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد

عبد الله " نيمار " - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبى - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسى - سيف الدين الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.

ويدرس الجهاز الفني للزمالك تشكيل الأبيض للقاء أمام الحرس، ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الحرس

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمود الونش، حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيف فاروق جعفر، نبيل عماد دونجا، محمد عبدالغني

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود:

مباراة الزمالك وحرس الحدود تنطلق في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.