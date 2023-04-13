النصر يكشف حقيقة إقالة رودي جارسيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق المستشار القانوني لنادي النصر السعودي، محمد الدويش، على الأنباء المنتشرة بشأن إقالة المدرب الفرنسي، رودري جارسيا، المدير الفني الأول للنصر.

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كتب الدويش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الخميس: "النصر لم يقم بفسخ عقد جارسيا، إنما أعفاه من التدريب، وقد يستمر العقد لمهمة أخرى".

ولم يكشف النصر حتى الوقت الحالي، قراره الرسمي بشأن مدربه

جارسيا، بعد التقارير الصحفية الأخيرة التي انتشرت أمس بإقالته من منصبه.

ومنح جارسيا لاعبي النصر راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن تستأنف مساء اليوم الخميس.

أشارت التقارير إلى أن الكرواتي دينو مدرب الفريق الشباب بنادي النصر، سيقود مران الفريق الأول بشكل مؤقت خلفًا للمدرب جارسيا.