تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الخميس، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية منقولة بشكل عبر قناة bein Sports Premium1HD.

وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بالدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ16 بالمسابقة.

بينما خطف فريق إشبيلية بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، على حساب فناربخشة التركي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ16 بالمسابقة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية

ستكون مباراة اليوم هي الرابعة في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإشبيلية.

والتقى الفريقان في ثلاث مباريات من قبل، بواقع مرتين في دوري أبطال أوروبا، ومرة

واحدة في الدوري الأوروبي.

وخلال هذه المباريات، لم يتذوق مانشستر يونايتد طعم الانتصار، حيث حقق فريق إشبيلية الفوز في مباراتين، مقابل تعادل وحيد.

وفاز إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراتين، بينما كان التعادل السلبي هو سيد الموقف في المباراة الثالثة.

وتمكن لاعبو إشبيلية من تسجيل أربع أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط من لاعبي مانشستر يونايتد.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت في نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، وانتهت بفوز إشبيلية بنتيجة 2-1.

ويعد وسام بن يدر، لاعب إشبيلية السابق، ولاعب موناكو الفرنسي الحالي، هو الهدّاف التاريخي لمواجهات الفريقين، برصيد هدفين.

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