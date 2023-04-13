شكرا لقرائتكم خبر عن 35 فردا من كل نادٍ لهم حق حضور قمة نصف نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن العدد المسموح له بحضور اللقاء 35 فردا من كل نادٍ يتضمن مجلس الإدارة والنشاط الرياضى.
فيما يلتقى فريق سبورتنج نظيره سموحة فى نفس الدور فى التاسعة مساء، بينما يقام لقاء النهائى ومباراة تحديد صاحب البرونزية غدا الجمعة بنفس الصالة.
ويطمح فريق الأهلى فى لقاء اليوم فى مواصلة التفرق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات، فيما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره والثأر فى هذا اللقاء للوصول للمنافسة على اللقب.
وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.
واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.