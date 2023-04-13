شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وحرس الحدود فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث حقق الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدورى، فيما خسر حرس الحدود من المصرى بنفس النتيجة.

ونستعرض ماذا قدم الزمالك وحرس الحدود فى الدورى قبل لقاء الليلة؟

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وعقد مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك، جلسات مكثفة مع لاعبى الزمالك على مدار اليومين الماضيين لمنحهم الثقة التي فقدوها بسبب النتائج السلبية، مطالبهم باستمرار الفوز خصوصاً أنه سيصل بالفريق الأبيض إلى النقطة 39 في جدول الدورى المصري ويقرب الأبيض من بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.

وعكف عبد الهادى على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.