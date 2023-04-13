شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق عبد القادر بمباراة فاركو بعد تحسن حالته من شد الخلفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من اللحاق بنباراة فريقه ضد فاركو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران فريقه اليوم الخميس، في ختام التحضير لمباراة الغد تحسم موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر، ليتوج الأهلي باللقب للمرة 38 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.