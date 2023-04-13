شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم: إنجاز السلاح ببطولة العالم تحقق بسبب الروح العالية والعمل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علاء أبو القاسم المدير الرياضى للاتحاد المصرى للسلاح، عقب انتهاء بطولة العالم للسلاح التى أقيمت فى بلغاريا 2023، واحتلال مصر المركز الثالث، متقدمة على منتخبات إيطاليا وفرنسا والصين وكوريا برصيد خمس ميداليات بواقع، ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

قال علاء أبو القاسم : ” أهنئ جميع اللاعبين وأولياء الأمور والمدربين فى الأندية والمنتخبات على هذا الإنجاز، كما أهنئ الجهاز الطبى والإدارى وجميع رعاة الاتحاد ومجلس الإدارة، واتقدم لهم جميعًا بالشكر على دعمهم المستمر والدائم وثقتهم الكاملة فى اللاعبين طوال الموسم”.

وأضاف قائلًا: ”هذا الإنجاز نتاج العمل الجماعى والتعاون بين الجميع بدعم ومساندة الكابتن عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ومن أهم سمات بعثة المنتخب فى البطولة هو تحرك الجميع سويًا كـ مجموعة واحدة بالإضافة إلى الالتزام فى البطولة والالتزام بمواعيد المعسكرات، والروح الرياضية الكبيرة بين الجميع سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية”.

وتابع المدير الرياضى للاتحاد قائلًا : ” جميع اللاعبين قدموا أداء جيدًا فى البطولة وبذلوا قصارى جهدهم حتى النهاية، ما تم تحقيقه فى البطولة يعتبر أفضل نتيجة فى تاريخ مشاركات مصر فى بطولات العالم للناشئين، كما أن هذه السنة تعتبر الرابعة على التوالى التى يحقق بها المنتخب الميداليات، وكانت هذه البطولة تحدٍ كبير، وكنا نتوقع تحقيق خمس ميداليات وبالفعل حدث”.

وأكد: ”أن اللاعب الذى حقق ميدالية ببطولة العالم فى العام الماضى تكون مهمته أصعب حيث تكون لديه الرغبة فى تحقيق نفس النتيجة”.

وأردف أبو القاسم قائلًا : ” بطولة العالم هى القمة والتحدى الأصعب، وليس من السهل تحقيق هذا الإنجاز، واتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع المدربين الذين بذلوا أقصى ما فى وسعهم ولهم دور كبير، حيث إن الجهاز بالكامل من المصريين وتم إعداده فى مصر والأساتذة الخاصة بهم من مصر، وقد اشادت جميع دول العالم بمستوى المنتخب المصرى فى البطولة وهذا مصدر فخر كبير ويؤكد أن السلاح يسير على الطريق الصحيح”.

وواصل: ”بطولة العالم فى هذا العام كانت أصعب بكثير من العام الماضى، حيث كانت خلال شهر رمضان وكان الجميع صائمًا كما أن المعسكر أقيم فى رمضان، وكان للجهاز الفنى دور كبير مع اللاعبين ولم يقصر أحد منهم، كما كان هناك تركيز كبير فى المعسكر المغلق الأخير حيث كان هناك لاعبين فى معسكر خارج مصر وهناك من كان فى معسكر داخل مصر ولكن تحركت البعثة من مصر”.

واختتم علاء أبو القاسم قائلًا : ” الجهاز الطبى له دور كبير، حيث أن جميع الأطباء كانوا يتابعون الحالات باستمرار وكان يتم إرسال التقارير أولا بأول لمتابعة جميع اللاعبين ”.