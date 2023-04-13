مفاجأة كبيرة في أزمة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر بالنادي الأهلي وقريبة من اللاعب أن كهربا واتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك تسلموا حيثيات حكم غرفة فض المنازعات الخاص بدفعه غرامة مالية لصالح الزمالك نظير رحيله إلى آفيش البرتغالي منذ ساعات فقط وهو ما يعني عدم انتهاء المهلة التي ستبدأ وفقا للحيثيات منذ وصولها أي بعد شهرين من الآن وهو ما يعني أحقية اللاعب في المشاركة بصورة طبيعية مع فريقه ولن يتم تجديد الإيقاف تلقائيا وهو ما تم إبلاغ مارسيل كولر المدير الفني به للاعتماد عليه بصورة طبيعية وذلك وفقاً لأخبار اليوم.

وتدرس اللجان القانونية داخل الأهلي الحيثيات التي تم وصولها من الفيفا، وتساعد اللاعب مع إدارة النادي لتوفير مبلغ الغرامة، الذي قارب بالفعل على الانتهاء ولكن لم يدفعه اللاعب انتظارا للحظات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن الملف مازال طويلا واللاعب سيتجه عبر محاميه للاستئناف علي الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية، على أن تبدأ مهلة الـ60 يومًا لدفع الغرامة المقررة عليه بداية من يوم استلام الحثيثات أمس الأول 11 أبريل الجاري

وكان الأهلي وقع عقد جديد مع اللاعب مع تعديله ماليا ليساعده في دفع الغرامة على أن يشمل التعديل الموسم المقبل المتبقي في عقد اللاعب القديم.