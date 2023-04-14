المقاولون يُحبط انتفاضة المصري بالتعادل السلبي في الجولة 25 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي المقاولون العرب، سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي المصري في الدوري، وذلك بعدما فرض ذئاب الجبل التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 35 ليستمر في المركز السادس، كما يرفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 35 أيضاً في المركز السابع.

وكان النادي المصري قد رفع رصيده إلى 4 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري لأول مرة منذ انطلاق الموسم الجاري، وذلك قبل التعادل مع المقاولون العرب.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى عصام ثروت، حسين السيد، عماد بو بكر، محمد جريندو، أحمد عماد، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، ومروان حمدي.

بينما بدأ المقاولون اللقاء بالتشكيل التالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.

انحصر أداء الفريقين خلال الشوط الأول في وسط الملعب، مع محاولات قليلة للوصول إلى كلا المرميين، دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 26، هدد إلياس الجلاصي لاعب المصري، مرمى المقاولون العرب بتسديدة قوية ومباغته، نجح محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون في التصدي لها ليحافظ على نظافة شباكه.

وهدد جوزيف أوشايا ظهير أيسر المقاولون، مرمى النادي المصري بتصويبة قوية في الدقيقة 32، لتمر بمحاذاة القائم الأيسر لعصام ثروت حارس مرمى المصري.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 50، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

مع بداية الشوط الثاني، دفع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب، بمحمد هاني تريكة وعمر سافيولا، بدلاً من جوزيف أوشايا وعبد الرحمن جبنة، لتنشيط الجانب الهجومي لذئاب الجبل.

في الدقيقة 56، هدد المقاولون العرب مرمى المصري بتصويبة قوية من جوزيف أوكلي مهاجم المقاولون، قبل أن ينجح عصام ثروت حارس المصري في التصدي لها ليحافظ على نظافة شباكه.

كثف المقاولون العرب محاولاته الهجومية وفي الدقيقة 62، كاد جون أوكلي لاعب مهاجم ذئاب الجبل أن ينفرد بمرمى المصري، قبل أن يسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

في الدقيقة 72 دفع حسام حسن مدرب المصري، بتغيريين دفعة واحدة بنزول إسلام عطية وعبده يحيى، بدلاً من عبد الرحيم دغموم ومحمد جريندو وذلك لتنشيط هجوم الفريق البورسعيدي.

دفع حسام حسن في الدقيقة 80، بثالث تغييرات المصري بنزول إيزي إيميكا بدلاً من عمرو سعداوي وذلك لتدعيم وسط الملعب في ظل الضغط الهجومي للمقاولون العرب واللعب على الهجمات المرتدة.

أجرى شوقي غريب تبديلين جديدين في الدقيقة 90، بنزول محمد شوقي غريب وأحمد فوزي، بدلاً من محمد مجلي، وجون أوكلي لتدعيم الخطوط الدفاعية للمقاولون العرب، وفي نفس الدقيقة دفع حسام حسن بالتغيير الرابع للمصري بنزول حسام جريشة بدلاً من أحمد عماد.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يدفع شوقي غريب بالتغيير الأخير للمقاولون العرب بنزول لؤي وائل بدلاً من لويس إدوارد. وأطلق حكم اللقاء صافرة النهاية في الدقيقة 94 بتعادل الفريقين سلبياً.