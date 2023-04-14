الارشيف / اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13 / 4 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 فى مقدمتها، فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر.

فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر

انتهى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من إعداد لائحة المكافآت الجديدة للاعبى المنتخب والجهاز الفنى، وسلمها إلى اتحاد الكرة.

فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

أعلنت صفحة قناة أبو ظبي على موقع فيس بوك استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

 

تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو

كشف مصدر داخل الأهلي أن فرص عمرو السولية في اللحاق بمباراة فريقه ضد فاركو والمقرر اقامتها غدا الجمعة ضعيفة، في ظل إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدا تنفيذ برنامجه التأهيلي.

تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو

البنك الأهلي المصري راعى السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة پريزنتيشن سپورت عن توقيع عقد رعاية مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر لموسم2022 والتى ستقام فى الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبو ظبي.

 

البنك الأهلي المصري راعى السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

الزمالك يواصل صحوته ويهزم حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار أوسويرو

واصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يواصل صحوته ويهزم حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار أوسويرو

الإسماعيلى يوقف انتصارات إنبى ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدورى

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

الإسماعيلى يوقف انتصارات إنبى ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدورى

 

المقاولون يُحبط انتفاضة المصري بالتعادل السلبي في الجولة 25 بالدوري

أنهى نادي المقاولون العرب، سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي المصري في الدوري، وذلك بعدما فرض ذئاب الجبل التعادل السلبي على نتيجة  المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

المقاولون يُحبط انتفاضة المصري بالتعادل السلبي في الجولة 25 بالدوري

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا