شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 فى مقدمتها، فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر.

فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر

انتهى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من إعداد لائحة المكافآت الجديدة للاعبى المنتخب والجهاز الفنى، وسلمها إلى اتحاد الكرة.

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

أعلنت صفحة قناة أبو ظبي الرياضية على موقع فيس بوك استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.

تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو

كشف مصدر داخل الأهلي أن فرص عمرو السولية في اللحاق بمباراة فريقه ضد فاركو والمقرر اقامتها غدا الجمعة ضعيفة، في ظل إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدا تنفيذ برنامجه التأهيلي.

البنك الأهلي المصري راعى السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة پريزنتيشن سپورت عن توقيع عقد رعاية مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر لموسم2022 والتى ستقام فى الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبو ظبي.

الزمالك يواصل صحوته ويهزم حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار أوسويرو واصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلى يوقف انتصارات إنبى ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدورى