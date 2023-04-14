شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحي وظهور وجه حديد فى قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أسوان في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء غد الجمعة على استاد أسوان، فى إطار لقاءات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمد صادق - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - هشام محمد - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أوجو صامويل.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي.

وخاض الفريق مرانه الأخير بملعب النادي في الدفاع الجوي قبل التحرك لمطار القاهرة والسفر إلى أسوان استعدادا لخوض اللقاء. وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي، وظهور الصفقة الجديدة أوجو صامويل.