أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 4 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى

أعلنت صفحة قناة أبو ظبي الرياضية على موقع فيس بوك استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.

فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر

انتهى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من إعداد لائحة المكافآت الجديدة للاعبى المنتخب والجهاز الفنى، وسلمها إلى اتحاد الكرة.

تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو

كشف مصدر داخل الأهلي أن فرص عمرو السولية في اللحاق بمباراة فريقه ضد فاركو والمقرر اقامتها غدا الجمعة ضعيفة، في ظل إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدا تنفيذ برنامجه التأهيلي.

البنك الأهلي المصري راعى السوبر المصري لكرة القدم 2022 ​

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة پريزنتيشن سپورت عن توقيع عقد رعاية مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر لموسم2022 والتى ستقام فى الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات الشقيقة بإمارة أبو ظبي.

بيرسى تاو يعود للمشاركة بمران الأهلى اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد

يعود بيرسى تاو لاعب الأهلى للمشاركة فى مران فريقه، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تسببت فى غيابه عن المشاركة فى مران فريقه أمس الأربعاء.

شاهد الظهور الأول لـ أوسوريو المدير الفنى الجديد فى الزمالك

ظهر الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك لأول مرة داخل النادى الأبيض، بعد وصوله إلى القاهرة أمس الأربعاء،وكان بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

الغندور: أطالب أبوريدة بالتدخل لدى "الكاف".. وأحذر بيريرا من "الترجمة الغلط"

طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق تدخل هانى ابوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى لكرة القدم للعمل بلجنة الحكام فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم.

هل يلحق عبد القادر بمباراة فاركو بعد تحسن حالته من شد الخلفية؟ اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من اللحاق بنباراة فريقه ضد فاركو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران فريقه اليوم الخميس، في ختام التحضير لمباراة الغد تحسم موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة.

الزمالك يواصل صحوته ويهزم حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار أوسويرو واصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلى يوقف انتصارات إنبى ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدورى