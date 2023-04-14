شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 13 - 4 - 2023 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 13 - 4 - 2023 بالدوري المصري، ثلاث مباريات مثيرة كان أهمها المباراة التي جمعت الزمالك بحرس الحدود.

في المباراة الأكثر جماهيرية، واصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وفي لقاء أخر، أنهى نادي المقاولون العرب، سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي المصري في الدوري، وذلك بعدما فرض ذئاب الجبل التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 35 ليستمر في المركز السادس، كما يرفع النادي المصري رصيده إلى النقطة 35 أيضاً في المركز السابع.

وفي اللقاء الثالث، حقق فريق الاسماعيلى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف التونسى فراس شواط ثلاث أهداف لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 41 / 43 ، 57 بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق مروان داوود في الدقيقة 72 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر .