شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الخميس 13 - 4 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 13 - 4 - 2023 بالدوري المصري، ثلاث مباريات مثيرة كان أهمها المباراة التي جمعت الزمالك بحرس الحدود.

ووصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 35 ليستمر في المركز السادس، بينما النادي المصري رصيده إلى النقطة 35 أيضاً في المركز السابع، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وبعد فوزه على إنبى بثلاية يحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الخميس 13 - 4 - 2023 كالتالي: