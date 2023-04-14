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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الخميس 13 - 4 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ووصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.
وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 35 ليستمر في المركز السادس، بينما النادي المصري رصيده إلى النقطة 35 أيضاً في المركز السابع، في المباراة التي جمعتهما اليوم.
وبعد فوزه على إنبى بثلاية يحتل فريق الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة و الخروج من منطقة الهبوط بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 29 محتلا المركز الثانى عشر.وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الخميس 13 - 4 - 2023 كالتالي:
جدول ترتيب الدورى