شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري ، عقب إحرازه هدفين في مباراة فاركو والاتحاد السكندري الأخيرة بالدورى.

وواصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي، بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالي:

مابولولو الاتحاد السكندري 11

احمد الشيخ غزل المحلة 10

رزقي حمرون فاركو 8

رفيق كابو إنبي 8

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 7

بنيامين بواتينج سموحة 6

جون أوكولي المقاولون 6

حسام حسن سموحة 6

محمد شريف الأهلي 6

محمد حمدي بيراميدز 6

كريم بامبو البنك الأهلي 6

سمير فكرى الداخلية 6