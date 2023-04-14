شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم سموحة ويتأهل لنهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة اليد بنادى سبورتنج إلى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على سموحة بنتيجة 25/22 فى نصف النهائى على صالة أكتوبر الدولية.

وينتظر سبورتنج الفائز من لقاء الأهلى والزمالك المحدد له الحادية عشرة والنصف مساء على نفس الصالة لمواجهته فى النهائى غدا الجمعة.

ويطمح فريق الأهلى بلقاء اليوم فى مواصلة التفرق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات، فيما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره والأخذ بالثأر فى هذا اللقاء للوصول للمنافسة على اللقب.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.