إشبيلية يعود بتعادل مثير من أرض مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - كان مانشستر يونايتد في طريقه لتحقيق فوز مطمئن على إشبيلية قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة ويسقط في فخ التعادل.

وتعادل مانشستر يونايتد الإنكليزي مع ضيفه إشبيلية الإسباني اليوم الخميس 2-2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقاد النمسوي سابيتزر مانشستر يونايتد لترجمة أفضليته في الشوط الأول بتوقيعه على ثنائية (14 و21).

وأتيحت عدة فرص لمانشستر يونايتد لتعزيز تقدمه في الشوط الثاني لكن الرد أتى من الضيف بعد كرة عرضية من المخضرم نافاس ارتطمت بالهولندي مالاسيا وتحولت إلى مرمى الفريق الإنكليزي (84).

وكاد البديل المغربي يوسف النصيري أن يمنح إشبيلية التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لكن الإسباني دي خيا تدخل في الرمق الأخير.

وعاد النصيري مرة أخرى ليفرض نفسه كأحد نجوم المباراة عندما حوّل كرة برأسه ارتطمت بهاري ماغواير وخدعت دي خيا ليقتنص إشبيلية تعادلاً ثميناً من أولد ترافورد 90+2.

(بي إن سبورت)