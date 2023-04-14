مدحت عبد الهادي يعلق على ثلاثية الزمالك في حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك أن مباراة حرس الحدود اليوم كانت مهمة للفريق الأبيض خاصة بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة السابقة.

الزمالك يضرب حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار خوان كارلوس

وأبدى عبد الهادي سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك اليوم، موضحا أن فريقه كان مطالب باللعب بشراسة هجومية من أجل تحقيق المكسب وهو ما تحقق في لقاء حرس الحدود.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي قائلا:" سعيد بسبب شكل الفريق خلال الفترة الأخيرة والروح الموجودة لأنها ستساعد الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

وتابع عبد الهادي قائلا:" بداية من الغد سيتسلم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد مهام عمله، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في كافة البطولات التي نشارك فيها".

وقال المدرب:" بدأنا لقاء حرس الحدود بطريقة 4-3-2-1 بالشكل المعتاد للفريق، ونجحنا في تسجيل هدفين، وحرس الحدود قدم مباراة تكتيكية كبيرة، ولجأت للعب على الأطراف، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة

بتغيير نتيجة اللقاء".

وأضاف :" بعد إصابة أحمد فتوح قمنا بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وبعدها دفعنا بسيف جعفر في وسط الملعب، ولاعبو الزمالك يمتلكون إمكانيات كبيرة في الخط الهجومي، وهو ما عملنا عليه في الفترة الماضية لتحسين الشكل أمام مرمى المنافسين".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الأخير.