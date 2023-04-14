موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره فاركو في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين لبطولة الدوري العام.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بفوزه منذ أيام على بيراميدز، في نهائي كأس مصر 2-1.

ويتصدر الأهلي المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، فيما يأتي فاركو في المركز الثامن بـ32 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

من المنتظر أن يجري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعض التغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو من أجل إراحة لاعبيه الأساسيين، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو مكونًا من

حراسة المرمى : على لطفي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد أشرف

خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج ، مروان عطية، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم : محمد شريف، بيرسي تاو

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