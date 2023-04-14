نجم يد الأهلي: سنقاتل للفوز بلقب الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بلقب كأس مصر، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية على حساب الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وأوضح: «المباراة كانت قوية ومتكافئة بين الفريقين، وقد استفدنا من الدفعة المعنوية التي حصلنا عليها بعد الفوز بلقب الدوري على حساب الزمالك، والحمد لله كنا على قدر المسئولية».

وأشار إلى أن الفريق سوف يدخل مباراة النهائي

بحالة من التركيز الشديد، من أجل تقديم أداء قوي وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير.

وشدد المصري على أن الفريق لديه طموحات كبيرة للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري، سواء كأس مصر، أو السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

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