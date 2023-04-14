8 غيابات عن الهلال أمام الباطن اليوم وعودة الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني فريق الهلال السعودي من غيابات بالجملة عن صفوف الفريق في لقاء اليوم أمام الباطن، ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد نادي الباطن.

أقرأ ايضًا..

يوفنتوس يزف خبرا سارا لمدربه بشأن تشيزني

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب انديه الدوري برصيد 46 نقطة، في حين يمتلك فريق الباطن 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.

غيابات الهلال أمام الباطن اليوم

يفتقد الهلال اليوم أمام الباطن لخدمات 8 لاعبين وهم علي البليهي ومحمد البريك وجوستافو كويلار وعبدالإلة المالكي وسالم الدوسري ومتعب

المفرج وحمد اليامي وعبدالله المعيوف، بينما يعود للقائمة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: عبد الله عطيف، لوسيانو فييتو، محمد كنو.

في خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، ميشايل ديلجادو.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا